США поддерживают невмешательство Украины в дело импичмента, - Ельченко

14 января, 2020, 22:21

Американская сторона считает правильной позицию Украины относительно невмешательства в рассмотрение дела по импичменту президента США Дональда Трампа несмотря на то, что украинский вопрос является одним из главных в этом процессе

Об этом сказал 14 января, в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Во время моих первых встреч (в Вашингтоне, - ред.) эта тема не скрывалась - не я, конечно, ее нарушал, но мои собеседники говорили откровенно, что да, эта тема существует, что это действительно проблема. Но они (с американской стороны, - ред.) считают, что мы взяли абсолютно правильную линию, когда не вмешиваемся в эти дискуссии", - отметил посол.

Он подчеркнул, что рассмотрение дела об импичменте является внутренним делом США.

"Думаю, что такого уровня демократии страна разберется в этом сама, без нашей или любой другой помощи", - отметил украинский дипломат.