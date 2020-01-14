США поддерживают невмешательство Украины в дело импичмента, - Ельченко
14 января, 2020, 22:21
Американская сторона считает правильной позицию Украины относительно невмешательства в рассмотрение дела по импичменту президента США Дональда Трампа несмотря на то, что украинский вопрос является одним из главных в этом процессе
Об этом сказал 14 января, в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.
"Во время моих первых встреч (в Вашингтоне, - ред.) эта тема не скрывалась - не я, конечно, ее нарушал, но мои собеседники говорили откровенно, что да, эта тема существует, что это действительно проблема. Но они (с американской стороны, - ред.) считают, что мы взяли абсолютно правильную линию, когда не вмешиваемся в эти дискуссии", - отметил посол.
Он подчеркнул, что рассмотрение дела об импичменте является внутренним делом США.
"Думаю, что такого уровня демократии страна разберется в этом сама, без нашей или любой другой помощи", - отметил украинский дипломат.
- Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что США может выделить Украине более 1 миллиарда долларов помощи.
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