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Espreso.tvОбществоСША может предоставить Украине более $1 млрд помощи, - Ельченко

США может предоставить Украине более $1 млрд помощи, - Ельченко


фото: Вголос
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что США может выделить Украине более миллиарда долларов помощи

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина .

По его словам, $250 млн уже выделено, еще $50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

"В целом на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США - это уже экономическая помощь. Все у нас получается, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов, - сказал Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма на этот год - более 1 млрд долларов.

 

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