США может предоставить Украине более $1 млрд помощи, - Ельченко

14 января, 2020, 19:41

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что США может выделить Украине более миллиарда долларов помощи

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина .

По его словам, $250 млн уже выделено, еще $50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

"В целом на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США - это уже экономическая помощь. Все у нас получается, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов, - сказал Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма на этот год - более 1 млрд долларов.