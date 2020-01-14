С начала эпидсезона от гриппа умерло 5 человек

14 января, 2020, 14:29

Заболело уже более 2 миллионов человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Никто из умерших не имел прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря ", - говорится в сообщении.

С 30 сентября по 12 января заболело 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех захвоирлих). Госпитализированы 61 842 человека.

Как можно заразиться вирусом гриппа: - при кашле и чиханье инфицированного человека вирусы могут распространяться на расстояние до 1 м, поэтому важно держаться от людей с проявлениями гриппозной инфекции на расстоянии хотя бы 2 м. А больные люди должны прикрывать нос и рот при кашле и чихании.

- контактным путем (реже), то есть через руки, поверхности предметов, носовые платки, игрушки и т.п., загрязненные вирусами гриппа.