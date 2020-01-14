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Espreso.tvОбществоС начала эпидсезона от гриппа умерло 5 человек

С начала эпидсезона от гриппа умерло 5 человек


фото: rfe
Заболело уже более 2 миллионов человек
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
 
"С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Никто из умерших не имел прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря ", - говорится в сообщении.
 
С 30 сентября по 12 января заболело 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех захвоирлих). Госпитализированы 61 842 человека.
 
Как можно заразиться вирусом гриппа:

- при кашле и чиханье инфицированного человека вирусы могут распространяться на расстояние до 1 м, поэтому важно держаться от людей с проявлениями гриппозной инфекции на расстоянии хотя бы 2 м. А больные люди должны прикрывать нос и рот при кашле и чихании.
- контактным путем (реже), то есть через руки, поверхности предметов, носовые платки, игрушки и т.п., загрязненные вирусами гриппа.

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