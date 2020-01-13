В Украине от гриппа умерла роженица

13 января, 2020, 15:45

В Центре общественного здоровья Украины сообщили о смерти в результате осложнений от гриппа роженицы в новом году, за эпидемиологический сезон это 3-й случай смерти от гриппа в стране

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведения кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированый. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С2 - сообщили в Центре.

По словам врачей, ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

"С начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксированы уже три летальных случая в результате гриппа", -отмечают в Центре.

Врачи напоминают, что грипп имеет симптомы, подобные признакам ОРВИ, но гораздо опаснее, а именно:

внезапное начало болезни; головная боль ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38°С и выше; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.