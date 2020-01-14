Процессы в иранском обществе после трагедии сравнивают с Чернобылем, который привел к развалу СССР - CNN
Об этом пишет CNN.
Реакцию общества на трагедию считают аналогом того, как ядерная катастрофа 1986 года в Советской Украине "обнажила всю некомпетентность, государственный обман и упадок в этом режиме", цитирует издание публикацию на IranWire - сайте иранских журналистов, которые живут за рубежом.
Однако несмотря на определенное сходство - неоднократные опровержения, попытки сокрытия, неизбежные доказательства со стороны иностранных правительств и неохотное признание события властью, это может и не привести к масштабным изменениям в Иране, считает Санам Вакил - старший научный сотрудник и руководитель Иранского форума в лондонском аналитическом центре Chatham House.
По ее словам, все зависит от того, как иранское общество будет справляться с кризисом. "Единственный человек, который действительно может внести существенные изменения в иранскую политическую систему, это верховный лидер (Али Хаменеи - ред.)", - отмечает Вакил.
По словам Эммануэля Караджаниса, старшего преподавателя Департамента оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, чтобы протесты переросли в революцию, оппозиции нужны собственное руководство и общая идеология. Однако протестное движение является стихийным и объединяет людей разных взглядов.
В то же время у нынешних протестов в Иране есть существенное отличие от предыдущих - ситуация со взбитым в Тегеране самолетом вызвала осуждение даже со стороны консерваторов.
Главный редактор правого информационного агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей исламской революции, раскритиковал лидеров Ирана за попытку врать обществу. "Чиновники, которые вводили в заблуждение средства массовой информации, также виноваты. Нам всем стыдно перед людьми", - заявил Киан Абдоллахи в Twitter.
"В конечном итоге Исламская республика находится под давлением, потому что люди действительно хотят подотчетности и прозрачности", - говорит Вакил.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти