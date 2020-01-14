Пожары в Австралии: загрязнение воздуха достигло опасного уровня
14 января, 2020, 16:37
Загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня из-за лесных пожаров
Об этом сообщает ABC.
Из-за чрезвычайного уровня загрязнения не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведения матчей.
Спасатели предупреждают горожан не бросать дома без особой надобности.
Ранее сообщалось, что на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масштабных лесных пожаров и расширить их. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.
- Напомним, 13 января стало известно, что Австралия намерена выделить $50 млн на спасение и защиту дикой природы после масштабных пожаров.
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