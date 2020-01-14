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Espreso.tvОбществоНовым главой комитета Рады по вопросам правовой политики стал Костин

Новым главой комитета Рады по вопросам правовой политики стал Костин


фото: gordon.ua
Верховная Рада Украины избрала Андрея Костина новым главой комитета по вопросам правовой политики

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 депутатов.

"Выбрать Костина Андрея Евгеньевича - народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", председателем Комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя председателя этого комитета", - говорится в документе.

Костин в 1995 году закончил с отличием Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова по специальности "Правоведение".

2010 - избран депутатом Одесского горсовета от партии "Фронт Змін".

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года.

На время выборов: заместитель главы Совета адвокатов Одесской области, беспартийный. Проживает в Одессе.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров.

Член партии "Слуга народа".

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