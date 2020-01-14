Новым главой комитета Рады по вопросам правовой политики стал Костин

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 депутатов.

"Выбрать Костина Андрея Евгеньевича - народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", председателем Комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя председателя этого комитета", - говорится в документе.

Костин в 1995 году закончил с отличием Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова по специальности "Правоведение".