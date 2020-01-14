Новым главой комитета Рады по вопросам правовой политики стал Костин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 депутатов.
"Выбрать Костина Андрея Евгеньевича - народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", председателем Комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя председателя этого комитета", - говорится в документе.
Костин в 1995 году закончил с отличием Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова по специальности "Правоведение".
2010 - избран депутатом Одесского горсовета от партии "Фронт Змін".
Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года.
На время выборов: заместитель главы Совета адвокатов Одесской области, беспартийный. Проживает в Одессе.
Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров.
Член партии "Слуга народа".
- Ранее сообщалось, что "Слуга народа" предлагает избрать на должность главы комитета по правовой политике Костина.
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