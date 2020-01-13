Вместо Венедиктовой: "Слуга народа" предлагает избрать на должность председателя комитета по правовой политике Костина

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Укринформ".

"По комитету правовой политики, то наше предложение, которое мы направили в Регламентный комитет, - это заместитель председателя этого комитета, Андрей Костин", - рассказал Корниенко.

Относительно кандидатуры на замену председателя Комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдана Яременко, то во фракции еще продолжаются дискуссии.

"О (комитете - ред.) Международного сотрудничества, мы ведем еще дискуссии, консультации внутри фракции, но я думаю, что на этой неделе будет наше решение", - сказал Корниенко.

Костин в 1995 году закончил с отличием Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова по специальности "Правоведение".

2010 - избран депутатом Одесского горсовета от партии "Фронт перемен". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года. На время выборов: заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области, беспартийный. Проживает в Одессе. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров. Член партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.