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Espreso.tvОбществоНазвана точная сумма выплаты "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Названа точная сумма выплаты "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

ОАО "Газпром" 29 декабря 2019 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража перечислил в пользу НАК "Нафтогаз Украины" 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Таким образом, российская компания заплатила дополнительно за просрочку платежа около 350 млн долларов, которые были начислены на основную сумму присужденной компенсации 28 февраля 2018 года.

"Декабрьский перевод от "Газпрома" "Нафтогазу" был в сумме 2917551 678,80 долларов", - сказал Макогон.

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