На ралли "Дакар" погиб чемпион мира
Об этом сообщает официальный сайт ралли "Дакар" .
Причиной смерти Гонсалвешем стало падение с мотоцикла во время очередного этапа соревнований. В 10:08 по местному времени организаторы получили сообщение об инциденте и сразу выслали на место аварии медицинский вертолет.
В 10:16 бригада медиков обнаружила Гонсалвешем без сознания после остановки сердца. После реанимационных мероприятий гонщик был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.
В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13 раз участвовал в "Дакаре". Наивысшим достижением португальца на ралли-рейде было второе место в общем зачете среди мотоциклистов в 2015 году.
После шестого этапа нынешнего "Дакара" португалец занимал 46 место. В 2013 году Гонсалвеш стал чемпионом мира по ралли среди мотоциклистов.
За всю историю "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м погибшим участником ралли.
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