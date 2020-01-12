На ралли "Дакар" погиб чемпион мира

12 января, 2020, 16:16

На "Дакаре" в Саудовской Аравии погиб чемпион мира по ралли на мотоциклах 2013 года португалец Паулу Гонсалвеш

Об этом сообщает официальный сайт ралли "Дакар" .

Причиной смерти Гонсалвешем стало падение с мотоцикла во время очередного этапа соревнований. В 10:08 по местному времени организаторы получили сообщение об инциденте и сразу выслали на место аварии медицинский вертолет.

В 10:16 бригада медиков обнаружила Гонсалвешем без сознания после остановки сердца. После реанимационных мероприятий гонщик был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.

В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13 раз участвовал в "Дакаре". Наивысшим достижением португальца на ралли-рейде было второе место в общем зачете среди мотоциклистов в 2015 году.

После шестого этапа нынешнего "Дакара" португалец занимал 46 место. В 2013 году Гонсалвеш стал чемпионом мира по ралли среди мотоциклистов.

За всю историю "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м погибшим участником ралли.