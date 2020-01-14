Месси трогательно попрощался с тренером "Барселоны"
14 января, 2020, 16:36
Капитан "Барселоны" Лионель Месси оставил трогательное сообщение для Эрнесто Вальверде, которого накануне уволили из испанского клуба
Запись футболист опубликовал в instagram.
"Спасибо вам за все, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю", - написал Месси.
Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв итальянской "Роме" и английскому "Ливерпулю" соответственно.
Сейчас "Барселона" имеет 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- Уволенный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде стал первым тренером команды, начиная с 2003 года, который покинул "Барсу" посреди сезона.
- 13 января "Барселона" уволила с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила на пост Кике Сетьена.
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