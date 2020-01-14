Месси трогательно попрощался с тренером "Барселоны"

14 января, 2020, 16:36

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оставил трогательное сообщение для Эрнесто Вальверде, которого накануне уволили из испанского клуба

Запись футболист опубликовал в instagram.

"Спасибо вам за все, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю", - написал Месси.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв итальянской "Роме" и английскому "Ливерпулю" соответственно.

Сейчас "Барселона" имеет 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.