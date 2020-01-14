Массовое неповиновение в колонии в Харькове: руководство заведения проверяют по поводу превышения полномочий
Об этом заявил Укринформу заместитель прокурора Харьковской области Сергей Шевцов.
"О факте нанесения телесных повреждений осужденным стало известно только после 8 января, когда в учреждении прошли обыски, и позже - во время допроса осужденных. Предварительно, легкие телесные повреждения нанеены 22 осужденным, которые объяснили, что их вызвали работники администрации. Если будут установлены основания, то будет решен и вопрос об уведомлении о подозрении конкретным должностным лицам колонии", - отметил Шевцов.
По его словам, сейчас проверяются версии о превышении служебных полномочий со стороны руководства колонии: "Собираются доказательства такого обращения с осужденными, которое унижает их достоинство".
- 8 января во время проведения общего обыска в Алексеевской исправительной колонии в Харькове осужденные начали сопротивляться, после чего администрация применила спецсредства и ввела особый режим.
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