Массовое неповиновение в колонии в Харькове: руководство заведения проверяют по поводу превышения полномочий

14 января, 2020, 19:03

О подозрениях в истязании осужденных Алексеевской колонии №25 (Харьков) конкретным лицам из администрации колонии сообщат после установления обстоятельств

Об этом заявил Укринформу заместитель прокурора Харьковской области Сергей Шевцов.

"О факте нанесения телесных повреждений осужденным стало известно только после 8 января, когда в учреждении прошли обыски, и позже - во время допроса осужденных. Предварительно, легкие телесные повреждения нанеены 22 осужденным, которые объяснили, что их вызвали работники администрации. Если будут установлены основания, то будет решен и вопрос об уведомлении о подозрении конкретным должностным лицам колонии", - отметил Шевцов.

По его словам, сейчас проверяются версии о превышении служебных полномочий со стороны руководства колонии: "Собираются доказательства такого обращения с осужденными, которое унижает их достоинство".