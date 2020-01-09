В Харькове в исправительной колонии заключенные устроили групповое сопротивление, введен особый режим

9 января, 2020, 09:01

8 января во время проведения общего обыска в Алексеевской исправительной колонии в Харькове осужденные начали сопротивляться, после чего администрация использовала спецсредства и ввела особый режим

Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

В Государственной уголовно-исполнительной службе сообщают, что группа осужденных "планировала осуществить меры, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций".

8 января в исправительной колонии был организован и проведен обыск с привлечением сил быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

Целью обыска, по словам представителей ГУИС, было обнаружение и изъятие запрещенных для использования осужденными предметов, изделий и вещей, а также выявление признаков совершения других противоправных действий и преступлений.

Как сообщается, в ходе обыска были изъяты три телефона и другие запрещенные предметы.

"В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнением законных его требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщают пенитенциарники.

"Учитывая случай группового неповиновения, руководствуясь требованиями статьи 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5, в учреждении согласно приказу начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации введен режим особых условий с 8 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.

В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№25)" удовлетворительное и управляемое администрацией", - добавляют в ГУИС.