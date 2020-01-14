Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса
14 января, 2020, 13:12
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде поддержать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса, который доработают ко второму чтению
Об этом сообщает "Слуга народа" в Telegram .
"Во-первых, мы предлагаем увеличить возраст игроков с 8 до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы", - написал глава комитета Данил Гетманцев .
Он также отметил, что игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.
"Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы!" - отметил Гетманцев.
Он отметил, что ко второму чтению редакция закона будет значительно улучшена путем внесения депутатских правок.
Он отметил, что ко второму чтению редакция закона будет значительно улучшена путем внесения депутатских правок.
- Напомним, 19 декабря 2019 Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), который предусматривает работу казино только в пятизвездочных отелях. После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей. 3 января депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%. При этом предполагается, что выигрыши в азартные игры не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
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