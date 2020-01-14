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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса

Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса


фото: lencomagico
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде поддержать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса, который доработают ко второму чтению

Об этом сообщает "Слуга народа" в Telegram .

"Во-первых, мы предлагаем увеличить возраст игроков с 8 до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы", - написал глава комитета Данил Гетманцев .

Он также отметил, что игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.
 
"Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы!" - отметил Гетманцев.

Он отметил, что ко второму чтению редакция закона будет значительно улучшена путем внесения депутатских правок.
  • Напомним, 19 декабря 2019 Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), который предусматривает работу казино только в пятизвездочных отелях. После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей. 3 января депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%. При этом предполагается, что выигрыши в азартные игры не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
 
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