Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса

14 января, 2020, 13:12

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде поддержать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса, который доработают ко второму чтению

Об этом сообщает "Слуга народа" в Telegram .

"Во-первых, мы предлагаем увеличить возраст игроков с 8 до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы", - написал глава комитета Данил Гетманцев .

Он также отметил, что игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

"Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы!" - отметил Гетманцев.



Он отметил, что ко второму чтению редакция закона будет значительно улучшена путем внесения депутатских правок.