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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: появилось новое видео ракетного удара

Авиакатастрофа самолета МАУ: появилось новое видео ракетного удара

СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране, снятые на камеру наблюдения

Видео опубликовано в Twitter Manoto.

Видео опубликовал основанный в Лондоне перскоязычный канал Manoto. На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.
  • Напомним, что в сети ранее уже было видео, которое, вероятно, показывает попадание ракеты в украинский самолет компании МАУ под Тегераном.
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