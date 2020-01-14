Авиакатастрофа самолета МАУ: появилось новое видео ракетного удара
14 января, 2020, 19:37
СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране, снятые на камеру наблюдения
Видео опубликовано в Twitter Manoto.
Видео опубликовал основанный в Лондоне перскоязычный канал Manoto. На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.
ویديو از لحظه اصابت 2 موشک به # هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) 14 января 2020
- Напомним, что в сети ранее уже было видео, которое, вероятно, показывает попадание ракеты в украинский самолет компании МАУ под Тегераном.
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