Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавства

19 декабря, 2019, 20:52

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях"

Об этом сообщает сайт ВР.

"За" проголосовал 261 народный депутат.

Закон устанавливает уголовную ответственность за неличное голосование. За это предусмотрен штраф от 3 тысяч (51 тыс. грн) до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

Так, в случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.

После этого председательствующий предоставляет поручение Аппарату ВР безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении народным депутатом требований относительно личного голосования. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после его подготовки предоставляется спикеру для направления в Государственное бюро расследований.

В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Кроме того, закон предусматривает, что аккредитованные в парламенте журналисты могут обращаться в Аппарат ВР при фиксации фактов нарушения личного голосования.