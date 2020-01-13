Зеленский подписал закон о ВСК

13 января, 2020, 17:07

Об этом сообщает Офис президента.

Закон определяет полномочия, порядок создания и работы временных следственных комиссий и временных специальных комиссий (ВСК) парламента.

Согласно документу, временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - это коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем истребования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Результаты расследования следственная комиссия излагает в письменном отчете.

Следственная комиссия не может образовываться по вопросам: 1) осуществления правосудия судом; 2) установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения; 3) вопросам, которые являются предметом деятельности созданной Верховной Радой Украины другой следственной комиссии.

В то же время, согласно закону, временная специальная комиссия Верховной Рады Украины - это коллегиальный временный орган парламента, который создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов существующих.

Кроме того, закон решает проблему финансового и материально-технического обеспечения ВСК, а также устанавливает ответственность за невыполнение требований закона.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.