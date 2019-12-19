Рада приняла закон о ВСК с правками Зеленского
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"За" проголосовали 337 депутатов.
Данный закон определяет правовой статус временных следственных комиссий и временных специальных комиссий Рады, их полномочия и организационные основы деятельности и порядок создания таких комиссий.
Отметим, из документа были убраны положения об объявлении импичмента президенту.
"Статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается ВР согласно статье 111 Конституции Украины для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента, существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии со статьей 89 Конституции Украины. учитывая указанное нормирование вопросов деятельности специальной временной следственной комиссии, а также временных специальных и временных следственных комиссий в одном законодательном акте является неоправданным и таким, которое не вытекает из положений Конституции Украины", - отмечалось в предложениях главы государства к документу.
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