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Espreso.tvОбществоВскоре после наводнений: В Венеции пересохли каналы

Вскоре после наводнений: В Венеции пересохли каналы

Спустя всего несколько недель после того, как серьезное наводнение нанесло значительный ущерб Венеции, знаменитые городские каналы почти полностью высохли

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC .

Причина явления - приливы исключительно низкого уровня. Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в эти выходные картина выглядела совсем другой: знаменитые венецианские гондолы и лодки осели на дне каналов.

Город, основанный на 118 небольших островах, сочетают каналы и более 400 мостов.

Напомним, в середине ноября Венеция страдала вследствие высокого притока за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решила ввести чрезвычайное положение в Венеции.

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