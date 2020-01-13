Вскоре после наводнений: В Венеции пересохли каналы
13 января, 2020, 13:43
Спустя всего несколько недель после того, как серьезное наводнение нанесло значительный ущерб Венеции, знаменитые городские каналы почти полностью высохли
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC .
Причина явления - приливы исключительно низкого уровня. Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в эти выходные картина выглядела совсем другой: знаменитые венецианские гондолы и лодки осели на дне каналов.
Город, основанный на 118 небольших островах, сочетают каналы и более 400 мостов.
Напомним, в середине ноября Венеция страдала вследствие высокого притока за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решила ввести чрезвычайное положение в Венеции.
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