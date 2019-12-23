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Espreso.tvМирВысокая вода перед Рождеством: Венецию снова затопило

Высокая вода перед Рождеством: Венецию снова затопило

Уровень воды в итальянской Венеции поднялся до 1,44 метра в понедельник

Об этом сообщает AP.

"Несмотря на то, что в понедельник уровень воды (в Венеции - ред.) был меньше, чем ожидалось, все равно уровень в 1,44 м считается чрезвычайным, ведь выше отметки в 1,40 м", - говорится в сообщении.

По словам местного специалиста по вопросам приливов Алвиса Папы, впервые в истории, когда уровень воды достигает отметки 1,40 или выше пятый раз в течение одного года.

Он также добавил, что в этом году рекорд такого повышения воды составлял дважды в год.

Как сообщалось, в ноябре премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в Венеции из-за разрушительного наводнения. Уровень воды в итальянском городе составлял 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года.

В результате масштабного затопления погибли два человека. Убытки для города оценивают в сотни миллионов евро.

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