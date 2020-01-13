В Ираке застрелили двух журналистов
Об этом сообщает DailyMail .
Как отмечается, неизвестные открыли огонь по авто журналистов. На сайте Dilja TV обнародовали видеозапись с места убийства. На кадрах видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, на дверце автомобиля - следы от пуль. Оператор получил три пулевых ранения в грудь.
Посольство США в Багдаде опубликовало в Twitter заявление, где назвал убийство журналистов "жалким и трусливым".
"Длительные убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными", - говорится в сообщаниы.
Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами по установке "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные.
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