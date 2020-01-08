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Espreso.tvОбщество55-летняя украинка умерла от гриппа

55-летняя украинка умерла от гриппа

От осложнений гриппа умерла 55-летняя украинка

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась она в отделении реанимации и интенсивной терапии. Женщину спасти не удалось.

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 было подтверждено лабораторно. Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа она не была вакцинирована.

  • Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа в Украине умерли два человека. Любые другие данные по количеству летальных исходов от гриппа не соответствуют действительности, уточнили в Центре общественного здоровья.
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