55-летняя украинка умерла от гриппа

8 января, 2020, 19:32

От осложнений гриппа умерла 55-летняя украинка

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась она в отделении реанимации и интенсивной терапии. Женщину спасти не удалось.

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 было подтверждено лабораторно. Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа она не была вакцинирована.