55-летняя украинка умерла от гриппа
8 января, 2020, 19:32
От осложнений гриппа умерла 55-летняя украинка
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась она в отделении реанимации и интенсивной терапии. Женщину спасти не удалось.
Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 было подтверждено лабораторно. Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа она не была вакцинирована.
- Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа в Украине умерли два человека. Любые другие данные по количеству летальных исходов от гриппа не соответствуют действительности, уточнили в Центре общественного здоровья.
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