В России испугались украинской рекламы мужского нижнего белья с огнеметами
Шуточное видео с "краш-тестом" мужских трусов огнеметом производитель опубликовал на странице в Facebook.
Сам производитель так прокомментировал реакцию на свою продукцию в российских пропагандистов:
"Я долго думал над тем, что такое успех.
Сначала я думал, что это о деньгах.
Затем о статусе.
Но, вчера, я, наконец, понял.
Успех, это, когда о том, как мы снимаем новый ролик пишет Вовка Соловьев из России. "
Сам производитель снял несколько роликов, где актер в костюме немецкого солдата "испытывает" продукцию фирмы с огнеметом. На одном из неофициальных видео, снятом Евгением Карасем, принимавший участие в съемках, он подходит к парню с огнеметом и говорит:
"А вот мы видим новую санэпидем станцию Донецкой области. Вы готовы к реинтеграции Донбасса?", На что ему отвечают на немецком: "Ja! JA!".
- Напомним, на пропагандиста пророссийского издания "Шарий.net" Дмитрия Кучера напали в суде при рассмотрении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко
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