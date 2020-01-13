В России испугались украинской рекламы мужского нижнего белья с огнеметами

13 января, 2020, 13:06

В России отреагировали на шуточную рекламу украинского ветерана - производителя нижнего белья, где он устраивает "краш-тест" с огнеметом

Шуточное видео с "краш-тестом" мужских трусов огнеметом производитель опубликовал на странице в Facebook.

Сам производитель так прокомментировал реакцию на свою продукцию в российских пропагандистов:

"Я долго думал над тем, что такое успех.

Сначала я думал, что это о деньгах.

Затем о статусе.

Но, вчера, я, наконец, понял.

Успех, это, когда о том, как мы снимаем новый ролик пишет Вовка Соловьев из России. "

Сам производитель снял несколько роликов, где актер в костюме немецкого солдата "испытывает" продукцию фирмы с огнеметом. На одном из неофициальных видео, снятом Евгением Карасем, принимавший участие в съемках, он подходит к парню с огнеметом и говорит:

"А вот мы видим новую санэпидем станцию Донецкой области. Вы готовы к реинтеграции Донбасса?", На что ему отвечают на немецком: "Ja! JA!".