В Нацполиции уточнили, что задержали организатора убийства Окуевой

12 января, 2020, 16:52

В Национальной полиции заявили, что задержали организатора убийства общественной активистки и пресс-офицера добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой

Об этом сообщает Нацполиция в facebook.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, задержанный 12 января является организатором убийства Амины Окуевой.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - сказал Игорь Клименко.