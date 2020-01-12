В Нацполиции уточнили, что задержали организатора убийства Окуевой
12 января, 2020, 16:52
В Национальной полиции заявили, что задержали организатора убийства общественной активистки и пресс-офицера добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой
Об этом сообщает Нацполиция в facebook.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, задержанный 12 января является организатором убийства Амины Окуевой.
"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - сказал Игорь Клименко.
- Напомним, 12 января Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве в 2017 году общественной активистки и добровольца Амины Окуевой.
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