В Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"
13 января, 2020, 11:07
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что считает неприемлемыми американские санкции против газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает Die Presse .
"Мы отвергаем экс-территориальный эффект санкций. Это неприемлемо." Северный поток-2 "призван способствовать диверсификации энергоснабжения", - заявил глава МИД.
Александр Шалленберг отметил, что газопровод не повредит Украине.
"Гарантировано, что" Северный поток-2 "не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против" Северного потока-2 "из соображений экономической политики", - заявил министр.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости достроить газопровод "Северный поток-2" .
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