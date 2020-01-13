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Espreso.tvОбществоВ Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"

В Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"


фото: nord-stream
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что считает неприемлемыми американские санкции против газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Die Presse .

"Мы отвергаем экс-территориальный эффект санкций. Это неприемлемо." Северный поток-2 "призван способствовать диверсификации энергоснабжения", - заявил глава МИД.

Александр Шалленберг отметил, что газопровод не повредит Украине.

"Гарантировано, что" Северный поток-2 "не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против" Северного потока-2 "из соображений экономической политики", - заявил министр.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости достроить газопровод "Северный поток-2" .

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