В 2019 году в Украине зарегистрировалось на 15% меньше ФЛП, - Опендатабот

13 января, 2020, 14:14

По 2019 в Украине зарегистрировали 312 211 новых физических лиц-предпринимателей - что на 15% меньше, чем годом ранее

Об этом сообщает Опендатабот.

"В первой половине 2019 ФОПы активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начала снижаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая динамика вызвана прежде всего рядом властных решений, а именно: законом о РРО, законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, законом о сборе и учете ЕСВ, законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц.

"Регистрация новых предпринимателей - это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень", - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

В среднем ежемесячно регистрировалось 5,5 тыс компаний и 26000 ФОТ. Всего к началу 2020 года в Украине действует 1,8 млн предпринимателей.