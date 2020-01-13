 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТолько IBAN: Украина окончательно перешла на международный стандарт банковского счета

Только IBAN: Украина окончательно перешла на международный стандарт банковского счета


фото: finomer
До 12 января украинские банки принимали к исполнению документы на перевод средств, в которых была указана или пара реквизитов (код банка и счет), или счет по стандарту IBAN

А с 13 января необходимо указывать только счет по стандарту IBAN, сообщали в Нацбанке .

Напомним, введение стандарта IBAN в Украине началось в августе прошлого года. С 5 августа 2019 года все банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN. Полный переход на международный стандарт банковского счета планировался на 1 ноября, но Нацбанк отложил его до 13 января 2020 года.

Счета по стандарту IBAN состоит из 29 букв и цифр, изложенных в такой последовательности:

  • код Украины - UA-2 буквы;

  • контрольный разряд - 2 цифры;

  • код банка - 6 цифр;

  • счет - (от 5 до 19 символов).

В Нацбанке отмечали, что введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Читайте также: Банковские счета украинцев переведут на стандарт IBAN. Что следует знать - инфографика

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать