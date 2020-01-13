Только IBAN: Украина окончательно перешла на международный стандарт банковского счета
А с 13 января необходимо указывать только счет по стандарту IBAN, сообщали в Нацбанке .
Напомним, введение стандарта IBAN в Украине началось в августе прошлого года. С 5 августа 2019 года все банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN. Полный переход на международный стандарт банковского счета планировался на 1 ноября, но Нацбанк отложил его до 13 января 2020 года.
Счета по стандарту IBAN состоит из 29 букв и цифр, изложенных в такой последовательности:
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код Украины - UA-2 буквы;
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контрольный разряд - 2 цифры;
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код банка - 6 цифр;
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счет - (от 5 до 19 символов).
В Нацбанке отмечали, что введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.
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