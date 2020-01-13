Пограничники остановили контрабанду партии 8 тыс. "кубиков Рубика", - Нефедов
13 января, 2020, 12:32
На прошлой неделе Одесской таможней было изъято 8 тысяч "кубиков Рубика" из-за нарушения авторского права
Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил в Facebook.
По словам главы Гостаможслужбы, правами на выпуск "кубиков Рубика" владеет британская компания "Rubik's Brand Limited", которая выпускает игрушки официально.
"Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании" Rubik's Brand Limited ", - сообщил Нефедов.
Нефедов добавил, что стоимость партии "кубиков Рубика", которая была задержана за нарушение авторских прав, составляет 3 млн грн.
- Напомним, ранее Нефедов сообщал, что во время перезапуска таможни уволили 80% руководящего состава
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