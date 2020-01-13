Нападение на американскую базу в Ираке: Помпео призвал наказать виновных

13 января, 2020, 10:23

Государственный секретарь США Майк Помпео разгневан из-за ракетного удара по авиабазе в Ираке, где располагаются инструкторы США

Об этом он написал в своем Twitter .

"Разгневанный сообщениями о новом ракетном ударе по иракской авиабазе. Молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю иракское правительство привлечь к ответственности виновных в нападении на иракский народ. Эти длительные нарушения суверенитета Ирака группами, которые не поддерживают иракское правительство, должны прекращаться", - говорится в твите.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 января 2020 г.

Напомним: в воскресенье территорию иракской авиабазы Аль-Баляда в воскресенье обстреляли из "Катюш" , в результате чего были ранены четверо военнослужащих ВВС Ирака.

На территории Аль-Баляда также базируются военные США и международной коалиции, ведущей в регионе борьбу с "Исламской государством". О раненых среди них не сообщалось.