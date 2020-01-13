Канадская группа быстрого реагирования соберется в Иране 14 января

13 января, 2020, 09:39

Канадская группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) соберется в Иране в полном составе до 14 января из-за катастрофы украинского самолета

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Иран сегодня (12 января - ред.) выдал больше виз. Мы ожидаем, что до 14 января Постоянная команда быстрого развертывания будет полностью создана для выполнения своей важной работы", - написал Франсуа-Филипп Шампань.

Передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады.

"По состоянию на это утро визы выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности транспорта. Они завтра отправятся в Иран. Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что визу ему предоставят быстро ", - написал министр иностранных дел.

Summary: More visas being issued by Iran today. We expect the Standing Rapid Deployment Team (SRDT) to be fully in place to do their important work by January 14.