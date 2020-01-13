Единственная олимпийская призерка отказалась выступать за Иран
О решении спортсменки Кмии Ализаде сообщает издание " ВВС-Украина ".
По словам спортсменки, она покинула Иран, потому что не желает быть соучастницей "лицемерия, лжи, несправедливости и подхалимства".
Сама Ализаде назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране".
Сейчас спортсменка не сообщил, в какой стране находится, однако иранские СМИ предполагают, что она в настоящее время находится в Нидерландах.
Кими вошла в историю Ирана, как первая женщина-медалист Летних Олимпийских игр, когда в 2016 году получила бронзу по тхэквондо в весе 57 кг, победив представительницу Швеции Никиту Гласнович.
В своих сообщениях в соцсетях Ализаде сообщила, что правящий режим Ирана использовал ее успех, как пропагандистский инструмент.
Заявляя о намерении покинуть Иран, спортсменка подчеркнула, что останется "ребенком Ирана", где бы она ни была.
"Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, с которыми они играют годами", - написала спортсменка.
"Я надевала все, что они мне говорили, и повторяла все, что приказывали. Каждое предложение, которое они приказывали, я повторяла. Никто из нас не имеет для них значения, мы просто инструменты", - подчеркнула она.
Ализаде отметила, что иранские спортивные чиновники унижали ее замечаниями вроде: "Женщина не имеет размахивать ногами". Однако, это не мешало властям пользоваться ее именем в пропагандистских целях.
Иранский политик Абдолкарим Хоссейнзаде обвинил "некомпетентных чиновников" в том, что из-за них Иран теряет "человеческий капитал".
В четверг информационное агентство Isna сообщило: "Шок для иранского тхэквондо. Кими Ализаде эмигрировала в Нидерланды".
Журналисты отмечают, что Ализадеде надеется соревноваться на Олимпиаде в Токио 2020 года, но не под флагом Ирана.
- Напомним, в Иране вступают в силу антиправительственные протесты из-за сбивания лайнера МАУ
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