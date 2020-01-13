Единственная олимпийская призерка отказалась выступать за Иран

13 января, 2020, 11:15

В четверг, 9 января, стало известно, что бронзовый призер олимпиады в Рио по тхэквондо Кими Ализаде отказалась выступать за страну из-за политической трактовки своих побед властями страны

О решении спортсменки Кмии Ализаде сообщает издание " ВВС-Украина ".

По словам спортсменки, она покинула Иран, потому что не желает быть соучастницей "лицемерия, лжи, несправедливости и подхалимства".

Сама Ализаде назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране".

Сейчас спортсменка не сообщил, в какой стране находится, однако иранские СМИ предполагают, что она в настоящее время находится в Нидерландах.

Кими вошла в историю Ирана, как первая женщина-медалист Летних Олимпийских игр, когда в 2016 году получила бронзу по тхэквондо в весе 57 кг, победив представительницу Швеции Никиту Гласнович.

В своих сообщениях в соцсетях Ализаде сообщила, что правящий режим Ирана использовал ее успех, как пропагандистский инструмент.

Заявляя о намерении покинуть Иран, спортсменка подчеркнула, что останется "ребенком Ирана", где бы она ни была.

"Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, с которыми они играют годами", - написала спортсменка.

"Я надевала все, что они мне говорили, и повторяла все, что приказывали. Каждое предложение, которое они приказывали, я повторяла. Никто из нас не имеет для них значения, мы просто инструменты", - подчеркнула она.

Ализаде отметила, что иранские спортивные чиновники унижали ее замечаниями вроде: "Женщина не имеет размахивать ногами". Однако, это не мешало властям пользоваться ее именем в пропагандистских целях.

Иранский политик Абдолкарим Хоссейнзаде обвинил "некомпетентных чиновников" в том, что из-за них Иран теряет "человеческий капитал".

В четверг информационное агентство Isna сообщило: "Шок для иранского тхэквондо. Кими Ализаде эмигрировала в Нидерланды".

Журналисты отмечают, что Ализадеде надеется соревноваться на Олимпиаде в Токио 2020 года, но не под флагом Ирана.