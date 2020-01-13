Daily Mail удалило слово "Россия" в подписи изображения из Крыма

13 января, 2020, 21:37

Британское издание Daily Mail удалило память о России в подписи к фотографии из Симферополя

Как сообщает Новинарня, теперь под фотографией не указана страна, в которой была сделана фотография.

Речь идет о публикации Daily Mail о лунном затмении 11 января с изображениями различных мест на планете.