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Espreso.tvОбществоDaily Mail удалило слово "Россия" в подписи изображения из Крыма

Daily Mail удалило слово "Россия" в подписи изображения из Крыма

Британское издание Daily Mail удалило память о России в подписи к фотографии из Симферополя

Как сообщает Новинарня, теперь под фотографией не указана страна, в которой была сделана фотография.

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Речь идет о публикации Daily Mail о лунном затмении 11 января с изображениями различных мест на планете.

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