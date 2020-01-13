Daily Mail удалило слово "Россия" в подписи изображения из Крыма
13 января, 2020, 21:37
Британское издание Daily Mail удалило память о России в подписи к фотографии из Симферополя
Как сообщает Новинарня, теперь под фотографией не указана страна, в которой была сделана фотография.
Речь идет о публикации Daily Mail о лунном затмении 11 января с изображениями различных мест на планете.
- Издание в своей статье о лунном затмении назвало Крым частью России.
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