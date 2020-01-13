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Espreso.tvОбществоБританское издание The Daily Mail снова назвало Крым российским

Британское издание The Daily Mail снова назвало Крым российским

Издание в своей статье о лунноем затмении назвало Крым частью России

Статья была опубликована изданием 11 января 2020 года.

"Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", - говорится в материале.

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Фото: suspilne.media

Посольство Украины в Великобритании призвало издание Daily Mail исправить статью, где оккупированный Крым называют российским.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Обидно, что Daily Mail до сих пор не знает. Пожалуйста, внесите необходимые изменения, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей", - говорится в сообщении в Twitter.

Один из самых известных британских таблоидов The Daily Mail уже не первый раз называет Крым российским. Летом 2019 года в материале о взрыве бомбы времен Второй мировой войны в Севастополе Крым тоже упоминался, как полуостров "на юго-западе России".

В частности, тогда в статье говорилось о "драматическом инциденте", который произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, "на юго-западе России".

При этом никаких упоминаний о том, что Крым был аннексирован Россией в Украине, в материале не было.

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