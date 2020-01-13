Боевики обстреляли украинские позиции под Зайцевым, - Минобороны
13 января, 2020, 14:33
По состоянию на 12:00 13 января боевики произвели 1 прицельный обстрел украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
Об этом сообщили в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины.
"Сегодня, 13 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. После 08:45 с направления от н. п. Гольмовский оккупанты в течение получаса вели огонь из "гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцева", - сообщили военные.
В Минобороны добавили, что, по имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет.
- Напомним, 12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти