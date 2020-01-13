Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции

13 января, 2020, 07:21

12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.