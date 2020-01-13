Авиакатастрофа в Иране: в Канаде почтили память погибших

13 января, 2020, 08:34

В нескольких городах Канады прошли мероприятия по чествованию памяти 176 погибших в результате сбивания самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране

Об этом сообщает Al Jazeera .

"Мое сердце разрывается через 176 невинных душ, погибших в аварии рейса PS752. Мы все поражены и чувствуем боль иранской общины. Жители Онтарио, Канады и всего мира оплакивают погибших вместе с вами и требуют справедливости для жертв этой ужасной трагедии", - написал в Twitter премьер провинции Онтарио, где расположен город Торонто, Даг Форд.

Около 2000 человек устроили мемориал в актовом зале Университета Торонто. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и известную патриотическую песню Ирана.

My heart breaks for the 176 innocent people who lost their lives on Flight 752. We have all been touched and are feeling the pain of the Iranian community. The people of Ontario, Canada, and the world mourn with you and demand justice for the victims of this terrible tragedy. pic.twitter.com/JdnjqTGwlx - Doug Ford (@fordnation) 12 января 2020