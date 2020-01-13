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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: в Канаде почтили память погибших

Авиакатастрофа в Иране: в Канаде почтили память погибших


фото: Al Jazeera
В нескольких городах Канады прошли мероприятия по чествованию памяти 176 погибших в результате сбивания самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране

Об этом сообщает Al Jazeera .

"Мое сердце разрывается через 176 невинных душ, погибших в аварии рейса PS752. Мы все поражены и чувствуем боль иранской общины. Жители Онтарио, Канады и всего мира оплакивают погибших вместе с вами и требуют справедливости для жертв этой ужасной трагедии", - написал в Twitter премьер провинции Онтарио, где расположен город Торонто, Даг Форд.

Около 2000 человек устроили мемориал в актовом зале Университета Торонто. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и известную патриотическую песню Ирана.

  • Тегеран признал , что сбил самолет МАУ.
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