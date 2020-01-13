Авиакатастрофа в Иране: СБУ открыло производство по трем статьям УК

13 января, 2020, 13:33

Главное следственное управление Службы безопасности Украины по поручению Офиса генерального прокурора начало досудебное расследование в связи с катастрофой лайнера Boeing 737 "МАУ" по трем статьям Уголовного кодекса

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во исполнение поручения Офиса Генерального прокурора Украины СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737" Международных авиалиний Украины ", - говорится в сообщении.

Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас идет сбор доказательной базы.