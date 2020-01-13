Авиакатастрофа в Иране: комитет Рады рассмотрит вопрос в закрытом режиме
13 января, 2020, 16:07
Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрит в закрытом режиме вопросы, связанные с ситуацией вокруг катастрофы самолета МАУ под Тегераном и с отношениями между США и Ираном
Соответствующее решение приняли члены комитета на заседании, передает Еспресо.TV .
"Прошу поддержать предложение о рассмотрении вопросов об обострении отношений между США и Исламской республикой Иран и о ситуации вокруг авиакатастрофы самолета в закрытом режиме. Прошу проголосовать... Решение принято", - сказал глава комитета Богдан Яременко.
Кроме этого, комитет собирается в открытом режиме рассмотреть проект парламентского постановления о катастрофе украинского самолета.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев после разговора президентов Владимира Зеленского и Хасана Рухани официально направил дипломатическую ноту Ирану в связи с непреднамеренным уничтожением самолета МАУ.
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