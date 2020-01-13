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Espreso.tvОбществоУкраина официально направила ноту Ирана из-за уничтожения самолета МАУ

Украина официально направила ноту Ирана из-за уничтожения самолета МАУ


фото: rbc.ua
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев после разговора президентов Владимира Зеленского и Хасана Рухани официально направил дипломатическую ноту Ирану в связи с непреднамеренным уничтожением самолета МАУ

Об этом он заявил в комментарии BBC Radio 4.

"После разговора (президента Владимира Зеленского, - ред.) с президентом Ирана Украина официально направила дипломатическую ноту, в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена" , - цитирует Пристайко ВВС News Украина.

Пристайко выразил надежду, что "иранские власти серьезно осознают, каким событиям они позволили случиться".

Министр добавил, что иранцы "признают ответственность на высшем уровне"

"Но что я вижу и мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбным странам", но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил Вадим Пристайко.

Также министр напомнил, что половина пассажиров самолета были гражданами Ирана.

"Поэтому и Иран должен выполнить часть своих обязательств", - подчеркнул украинский министр.

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