Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой

12 января, 2020, 15:12

Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве в 2017 году общественной активистки и добровольца Амины Окуевой

Об этом сообщает прокуратура Киевской области в facebook.

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева. На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыты. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров".

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружия", - написал Аваков.