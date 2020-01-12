В Филадельфии откроют почетное консульство Украины
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Соединенных Штатах, передает Еспресо.TV.
"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, которые проживают или находятся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице - городе Филадельфия ( штат Пенсильвания). Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки", - говорится в сообщении посольства.
В официальной церемонии подписания соглашения принял участие посол Украины в США Владимир Ельченко.
Обязанности почетного консула и предоставления консульских функций будет выполнять общественный деятель, юрист и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.
Ельченко поздравил Мазур и украинское общество Филадельфии, а также вручил ей удостоверение и официальный консульский патент.
- Напомним, МИД объявило конкурс на более 100 должностей в посольствах и консульствах Украины.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести