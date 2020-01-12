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Espreso.tvОбществоВ Филадельфии откроют почетное консульство Украины

В Филадельфии откроют почетное консульство Украины

В посольстве Украины в США подписали соглашение о создании почетного консульства Украины в Филадельфии (штат Пенсильвания)

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Соединенных Штатах, передает Еспресо.TV.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, которые  проживают или находятся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице - городе Филадельфия ( штат Пенсильвания). Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки", - говорится в сообщении посольства.

В официальной церемонии подписания соглашения принял участие посол Украины в США Владимир Ельченко.

Обязанности почетного консула и предоставления консульских функций будет выполнять общественный деятель, юрист и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.

Ельченко поздравил Мазур и украинское общество Филадельфии, а также вручил ей удостоверение и официальный консульский патент.

  • Напомним, МИД объявило конкурс на более 100 должностей в посольствах и консульствах Украины.
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