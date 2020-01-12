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Espreso.tvОбществоМИД объявил конкурс на более 100 должностей в посольствах и консульствах Украины

МИД объявил конкурс на более 100 должностей в посольствах и консульствах Украины

Объявлен конкурс на занятие должностей дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщает Еспресо.TV.

Речь идет об очень разной работе и уровне ответственности: от вицеконсула, первого и второго секретарей посольства до технических работников.

География тоже очень широкая - страны Европы, Африки, Азии, Латинской Америки.

Подробная информация о конкурсе и условиях его проведения - по этой ссылке .

Информационная поддержка участников конкурса осуществляется по телефону (044) 238-15-13 и по электронной почте konkurs@mfa.gov.ua.

 

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