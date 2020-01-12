МИД объявил конкурс на более 100 должностей в посольствах и консульствах Украины
12 января, 2020, 08:54
Объявлен конкурс на занятие должностей дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщает Еспресо.TV.
Речь идет об очень разной работе и уровне ответственности: от вицеконсула, первого и второго секретарей посольства до технических работников.
География тоже очень широкая - страны Европы, Африки, Азии, Латинской Америки.
Подробная информация о конкурсе и условиях его проведения - по этой ссылке .
Информационная поддержка участников конкурса осуществляется по телефону (044) 238-15-13 и по электронной почте konkurs@mfa.gov.ua.
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