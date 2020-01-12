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Espreso.tvМирСША заявили о готовности к переговорам о деэскалации с Ираном

США заявили о готовности к переговорам о деэскалации с Ираном


фото: ukrinform.ua
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы к переговорам с Ираном по деэскалации напряжения на Ближнем Востоке

Об этом со ссылкой на CBS News сообщает Укринформ.

Эспер отметил, что правительство в Иране - законное, и поэтому американское руководство готово к встрече с иранским без предварительных условий.

"Это все еще законное правительство Ирана. И, как мы говорили, я говорил, президент определенно говорил, что мы встретимся с ними. Мы готовы сесть и обсуждать, без предварительных условий, путь вперед, ряд шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной ", - сказал Эспер.

Также министр обороны США раскритиковал Тегеран за первую реакцию на сбивание украинского самолета и попытки доказать, что версия поражения ракетой - американская пропаганда.

Кроме того, Эспер отметил, что администрация США не жалеет об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, поскольку это позволило обеспечить Америке большую безопасность.

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