США заявили о готовности к переговорам о деэскалации с Ираном

12 января, 2020, 22:05

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы к переговорам с Ираном по деэскалации напряжения на Ближнем Востоке

Об этом со ссылкой на CBS News сообщает Укринформ.

Эспер отметил, что правительство в Иране - законное, и поэтому американское руководство готово к встрече с иранским без предварительных условий.

"Это все еще законное правительство Ирана. И, как мы говорили, я говорил, президент определенно говорил, что мы встретимся с ними. Мы готовы сесть и обсуждать, без предварительных условий, путь вперед, ряд шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной ", - сказал Эспер.

Также министр обороны США раскритиковал Тегеран за первую реакцию на сбивание украинского самолета и попытки доказать, что версия поражения ракетой - американская пропаганда.

Кроме того, Эспер отметил, что администрация США не жалеет об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, поскольку это позволило обеспечить Америке большую безопасность.