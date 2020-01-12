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Espreso.tvСпорт"Реал" победил "Атлетико" в финале Суперкубка Испании

"Реал" победил "Атлетико" в финале Суперкубка Испании


фото: REUTERS
В финальной игре за Суперкубок Испании "Реал" в мадридском дерби победил "Атлетико" в серии послематчевых пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Впервые Суперкубок Испании проходил в формате "финала четырех" и проходил в Саудовской Аравии.

В финальном матче встречались "Реал", победивший в полуфинале "Валенсию" и "Атлетико", что одолел в 1/2 "Барселону".

В решающей игре команды не забили голов в основное и дополнительное время. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

Ее выиграл "Реал" - 4: 1

Суперкубок Испании

Финал

12 января

Джидда (Саудовская Аравия)

"Реал" - "Атлетико" 0: 0 (4: 1 - по пен.)

Удаление: Вальверде, 116 ( "Реал")

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