"Реал" победил "Атлетико" в финале Суперкубка Испании
12 января, 2020, 22:41
В финальной игре за Суперкубок Испании "Реал" в мадридском дерби победил "Атлетико" в серии послематчевых пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Впервые Суперкубок Испании проходил в формате "финала четырех" и проходил в Саудовской Аравии.
В финальном матче встречались "Реал", победивший в полуфинале "Валенсию" и "Атлетико", что одолел в 1/2 "Барселону".
В решающей игре команды не забили голов в основное и дополнительное время. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.
Ее выиграл "Реал" - 4: 1
Суперкубок Испании
Финал
12 января
Джидда (Саудовская Аравия)
"Реал" - "Атлетико" 0: 0 (4: 1 - по пен.)
Удаление: Вальверде, 116 ( "Реал")
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