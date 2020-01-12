Андрухович снялся в фильме по роману своей дочери
Об этом со ссылкой на страницу фильма рассказывает Еспресо.TV.
"Я очень рад, что роман Софии находит свое экранное воплощение, и мне было интересно принять предложение сняться в фильме. Роман "Феликс Австрия" очень кинематографический, он "видимый": текст прописан до многих очень зримых деталей, - отмечает Юрий. - В центре вечная тема - любовь и ненависть. А вторая тема - это потерянный рай.
Роман по-своему является утопией - нам показывают мир, каким он был в провинциальном городе в окрестностях Австро-Венгерской империи, и изображают его как завершенный райский сад. В этом раю происходит катастрофа, и он исчезает".
Посмотреть эту историю в кино можно будет уже 16 января.
Справка. Фильм "Преданная"
Сюжет
"История начинается в Станиславе во второй половине XIX века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но удается спасти двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе.
Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем. Стефа же ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка. В калейдоскопе любви и ревности, двойных смыслов и тайн грань между реальностью и вымыслом окончательно исчезает. Красивые наряды, изысканные блюда и бесконечные шпацеры... Что же произойдет, когда иллюзия начнет рассеиваться, а вместо нее вырисуется реальность?".
Продюсер
Надежда Зайончковская
Авторы сценария
Алина Семерякова, София Андрухович
Режиссер-постановщик
Кристина Сиволап
- Напомним, Андрухович рассказал, о чем будет его новая книга.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести