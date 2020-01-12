Андрухович снялся в фильме по роману своей дочери

12 января, 2020, 13:39

В фильме "Преданная" среди гостей на дне рождения Адели можно будет увидеть Юрия Андруховича - одного из самых известных украинских писателей и поэтов, переводчика, основателя легендарной литературной группировки "Бу-Ба-Бу", отца Софии Андрухович, по роману которой под названием "Феликс Австрия" и снят этот фильм

Об этом со ссылкой на страницу фильма рассказывает Еспресо.TV.

"Я очень рад, что роман Софии находит свое экранное воплощение, и мне было интересно принять предложение сняться в фильме. Роман "Феликс Австрия" очень кинематографический, он "видимый": текст прописан до многих очень зримых деталей, - отмечает Юрий. - В центре вечная тема - любовь и ненависть. А вторая тема - это потерянный рай.

Роман по-своему является утопией - нам показывают мир, каким он был в провинциальном городе в окрестностях Австро-Венгерской империи, и изображают его как завершенный райский сад. В этом раю происходит катастрофа, и он исчезает".

Посмотреть эту историю в кино можно будет уже 16 января.

Справка. Фильм "Преданная"

Сюжет

"История начинается в Станиславе во второй половине XIX века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но удается спасти двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе.

Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем. Стефа же ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка. В калейдоскопе любви и ревности, двойных смыслов и тайн грань между реальностью и вымыслом окончательно исчезает. Красивые наряды, изысканные блюда и бесконечные шпацеры... Что же произойдет, когда иллюзия начнет рассеиваться, а вместо нее вырисуется реальность?".

Продюсер

Надежда Зайончковская

Авторы сценария

Алина Семерякова, София Андрухович

Режиссер-постановщик

Кристина Сиволап