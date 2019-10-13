Андрухович рассказал, о чем будет его новый роман

13 октября, 2019, 18:45

Писатель Юрий Андрухович пишет роман, посвященный деятельности ночной радиостанции

Об этом он заявил в интервью Molbuk.ua , передает Еспрессо.TV .

"Могу только одно сказать. В центре произведения - ночная радиостанция, в эфире которой человек говорит со всем миром и рассказывает о том, что с ним произошло", - отметил автор.

Вместе с тем, по словам писателя, читательская аудитория значительно лучше воспринимает произведения молодых авторов, чем тех, кому уже 60 (сейчас ему 59).

"Люди теряют интерес к писателю, если они видят, что ему 60 лет. Им гораздо интереснее прочитать роман 25-летнего. Это сложная борьба за свое утверждение, как была в юности. Надо все время подчеркивать, что я в форме", - описал свое нынешнее положение литератор.