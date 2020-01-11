Зеленский рассказал, как действовала украинская власть после авиакатастрофы в Иране

11 января, 2020, 20:40

Об этом Зеленский рассказал в обращении к украинскому народу, сообщает Еспресо.TV .

"Сразу после авиакатастрофы создан и начал работу оперативный штаб при СНБО Украины. На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране. Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы", - сказал Зеленский.

По его словам, в него вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.

"Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз. Офис генерального прокурора Украины обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании с предложением о создании международной следственной группы. 9 января, в 3:30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через 2 часа начала работу на месте катастрофы", - рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, у него состоялся разговор с президентом Ирана в отношении четкого и полног овзаимодействия с украинскими экспертами. Они получили доступ к фрагментовам самолета, "черным ящикам", записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами.

"Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой. Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности, бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что провел рабочие консультации с международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии.

"Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского Boeing. Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию. Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды об обстоятельствах авиакатастрофы", - заверил Зеленский.

По словам президента, 10 января у него состоялся разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала важную и полезную информацию для расследования.

"Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду. И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе", - сказал Зеленский.

По его словам, этому способствовала поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества.

"За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа", - сказал Зеленский.