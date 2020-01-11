В центре Киева ограбили певицу MARUV

11 января, 2020, 22:30

В Киеве, на улице Богдана Хмельницкого из авто певицы MARUV украли сумку с документами

Об этом MARUV сообщила в Instagram.

Она написала, что злоумышленники похитили сумку с документами и новогодними подарками. Автомобиль бела припаркован в центре Киева, на ул. Богдана Хмельницкого.

MARUV обратилась к подписчикам с просьбой сообщить любую информацию.

"Если вы были в районе ул. Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне", - написала MARUV.