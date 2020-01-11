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Espreso.tvКриминалВ центре Киева ограбили певицу MARUV

В центре Киева ограбили певицу MARUV


фото: glavcom.ua
В Киеве, на улице Богдана Хмельницкого из авто певицы MARUV украли сумку с документами

Об этом MARUV сообщила в Instagram.

Она написала, что злоумышленники похитили сумку с документами и новогодними подарками. Автомобиль бела припаркован в центре Киева, на ул. Богдана Хмельницкого.

MARUV обратилась к подписчикам с просьбой сообщить любую информацию.

"Если вы были в районе ул. Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне", - написала MARUV.

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