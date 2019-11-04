Maruv выиграла премию от европейского MTV как лучший российский исполнитель

4 ноября, 2019, 11:08

Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) получила награду от премии MTV Europe Music Awards в категории "лучший российский исполнитель"

Об этом говорится на сайте премии.

Кроме Maruv в этой категории были номинированы Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

Корсун также получала награды в РФ, в частности, как "прорыв года".

MTV Europe Music Awards (EMA) - ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Europe в 1994 году. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов.