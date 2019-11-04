Maruv выиграла премию от европейского MTV как лучший российский исполнитель
4 ноября, 2019, 11:08
Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) получила награду от премии MTV Europe Music Awards в категории "лучший российский исполнитель"
Об этом говорится на сайте премии.
Кроме Maruv в этой категории были номинированы Face, Little Big, Noize MC, Zivert.
Корсун также получала награды в РФ, в частности, как "прорыв года".
MTV Europe Music Awards (EMA) - ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Europe в 1994 году. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов.
- Напомним, что победительница Нацотбора MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, ведь не подписала соглашение с НСТУ, где был прописан отказ от гастролей в РФ.
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