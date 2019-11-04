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Espreso.tvОбществоMaruv выиграла премию от европейского MTV как лучший российский исполнитель

Maruv выиграла премию от европейского MTV как лучший российский исполнитель

Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) получила награду от премии MTV Europe Music Awards в категории "лучший российский исполнитель"

Об этом говорится на сайте премии.

Кроме Maruv в этой категории были номинированы Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

Корсун также получала награды в РФ, в частности, как "прорыв года".

MTV Europe Music Awards (EMA) - ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Europe в 1994 году. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов.

  • Напомним, что победительница Нацотбора MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, ведь не подписала соглашение с НСТУ, где был прописан отказ от гастролей в РФ.
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