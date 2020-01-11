Тела украинцев со сбитого в Иране Boeing будут репатриированы в Украину 20-21 января, - Данилов
11 января, 2020, 16:27
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что тела 11 погибших украинцев со сбитого в Иране Boeing будут репатриированы в Украину 20-21 января
Об этом сообщает BBC .
Данилов заявил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.
Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета с тегеранского аэропорта.
Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
- 11 января эксперты МВД и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране, которые передали в Иран.
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