Тела украинцев со сбитого в Иране Boeing будут репатриированы в Украину 20-21 января, - Данилов

11 января, 2020, 16:27

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что тела 11 погибших украинцев со сбитого в Иране Boeing будут репатриированы в Украину 20-21 января

Об этом сообщает BBC .

Данилов заявил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета с тегеранского аэропорта.

Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.